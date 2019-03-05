مجلس الزمالك: ليس لدينا مانع فى زيارة النادي الأهلي قريبا

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال مؤتمر نبذ التعصب الذي يعقد في أحد فنادق القاهرة الكبرى، أنهم لا يمانعون في زيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة.



وتابع مسئولو القلعة البيضاء: "جماهير الأهلي والزمالك يهتفون في كل مباراة لشهداء الناديين في الدقيقتين ٢٠ و٧٤، ثم يتبادلون السباب بعد ذلك".



وأكملوا: "أوجه كلمة لجماهير الزمالك، من يعتقد أنه يخدم النادي من خلال توجيه السباب للأهلي فهو مخطئ، وكذلك الحال بالنسبة للجماهير الحمراء".



وأكد المجلس الأبيض أن بعض الإعلاميين يطالبون بنبذ التعصب، وهم في الأساس من يصنعوه.



وشدد المجلس خلال المؤتمر على أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، وهو يعلم السبب جيدًا.



كان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي دعا إلى مؤتمر نبذ التعصب الرياضي، في إطار جهود الدولة لنبذ التعصب والفتن في الملاعب المصرية، وبصفة خاصة بين جماهير كرة القدم.