ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
أعلن أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، توافر كميات الأرز المستورد من الصين لدى المنافذ التموينية التابعة بداية من شهر أبريل المقبل.

وقال "كمال" لـ صدى البلد، أن تأخر وصول الأرز الصيني إلى الموانئ المصرية دفع الوزارة إلى نقل الأرز من قيمة الدعم على البطاقات إلى منظومة فارق النقاط لحين وصول الكميات المستوردة إلى الموانئ المصرية ونقلها إلى مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ثم إلى المنافذ التموينية أول أبريل المقبل.

قال سعيد دياب صاحب منفذ جمعيتي عضو الغرفة التجارية بالجيزة، إنه تم تعليق صرف 4 سلع تموينية خلال شهر مارس الجاري هي: الأرز والصلصة والزيت الخليط 800 مل والدقيق من خلال قيمة دعم الفرد على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن السلع المذكورة أصبحت تصرف من خلال قيمة فارق نقاط الخبز المتاح في البطاقات التموينية.

وأكد دياب أن الوزارة اتجهت نحو استيراد أرز صيني لسد الفجوة في العرض والطلب بالنسبة للمنافذ التموينية، متوقعا طرحه على البطاقات التموينية بداية من أبريل المقبل بسعر 8.5 جنيه.

أشار دياب الى أن وزارة التموين راعت في اختبارها لعينات الأرز المستوردة اختيار الأرز الأقرب في الشكل والطعم للأرز المصري حتى لا يرفضه المواطن ولا يشعر بغرابته، كما حدث في السابق بالنسبة للأرز الفلبيني.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قال إنه تم غلق الباب أمام استقبال طلبات توريد الأرز المستورد، نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن 14 شركة تقدمت لتوريد للأرز المستورد وجار اختبار العينات التي تقدمت بها الشركات من مركز الجودة.

موضوعات متعلقة

التموين: لن يتم حذف سوى المتوفين من البطاقات التموينية.. وإضافة المواليد بعد يوليو المقبل.. ونعد بـ"هامش ربح" مناسب لـ"البدالين"

«التموين» تكشف عن السعر الحقيقي للأرز بالبطاقات.. فيديو

المتحدث باسم وزارة التموين لـ صدى البلد: احتياطيات مصر من السلع آمنة.. صرف مقررات المواليد في هذا الموعد.. تطوير المكاتب التابعة لتصبح مراكز خدمات مميكنة.. و4 شروط لفتح منفذ جمعيتي.. صور

التموين والتجارة الداخلية: إجراءات لحذف البطاقات الخاطئة والمسافرين.. ولا مجال للاحتكار

التموين: توظيف 3 سيدات لتذوق الأرز المستورد قبل طرحه بالأسواق.. صور

سعيد دياب: تعطيش السوق يرفع سعر طن الأرز الأبيض 500 جنيه

ترشيحاتنا

الكويت تكشف سبب زيادة الرسوم على الوافدين

جروس يشكر جنش .. اعرف السبب

لم يغرهم المال أوالذهب.. مسعفو كفر الشيخ رمز للأمانة والإخلاص

كوريا الشمالية تصدم ترامب وتعيد بناء منشأة نووية

التموين تكشف عن شرط قبول تظلم المواطنين المحذوفين من الدعم

عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري الممتاز

مجلس الزمالك: ليس لدينا مانع فى زيارة النادي الأهلي قريبا

الافتاء توضح حكم المسح على الملابس أثناء الوضوء خلال الشتاء.. فيديو

إحالة أوراق 4 من عناصر الإخوان الإرهابية فى الفيوم إلى المفتي

الولايات المتحدة تعلن عن تصعيد بحري جديد ضد روسيا

شباب القادة: تقييم 50 مشروعا بمنصة الأنشطة الطلابية من خلال لجان متخصصة.. فيديو

صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

فيديو

هبة لبيب: مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب
وزيرا خارجية تونس والجزائر: الميليشيات عقبة أمام التقدم السياسي في ليبيا
ميسي يستعرض مهاراته في لعبة جديدة .. فيديو
رئيس جامعة النيل: مبادرة رواد النيل تسهم في تنمية الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك بين سامح شكري ونظيريه التونسي والجزائري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟