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فن

وائل كفوري يطرح «ولاد الحرام» عبر يوتيوب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:17 م
صدى البلد
أحمد البهي
طرح الفنان اللبنانى وائل كفوري، منذ قليل، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنيته الجديدة "ولاد الحرام".


ويعد تعاون وائل كفوري في الأغنية مع كل من منير بو عساف، والملحن ملحم بو شديد، والذى تولى توزيع الأغنية أيضًا.


يذكر أن كفوري كان قدم حفلا غنائيا على مسرح (مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي)، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت لعام 2019، في ثالث ليالي المهرجان، وذلك بعد أن قدم الفنان الخليجي نبيل شعيل، الجزء الأول منه.

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