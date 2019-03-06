الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات

قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن المؤسسات الصحفية القومية مدينة بالمليارات للدولة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء تحدث مع رؤساء تحرير مؤسسات الصحف القومية وتحدث بكل شفافية والجميع يقدرها.



وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدولة قامت بمجهود لتقديم مساعدات مالية للمؤسسات الصحفية القومية لتقوم بدورها.



وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بعدد الإصلاحات وتقليل عدد الاصدارات من جانب كل مؤسسة والاستثمار في الصحافة الالكترونية لحل مشكلة المتأخرات.



وأشار إلى أن هناك مليارات مستحقة على مؤسسات الصحف القومية للضرائب والتأمينات، مضيفا أن دمج إصدارات المؤسسات القومية والاستفادة من الأصول لسداد الديون.