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فن

نوال الزغبي تتصالح مع ابنتها تيا.. وظهور نادر لـ والدي الفنانة اللبنانية.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من احتفالية ألبوم الفنانة نوال الزغبي الجديد "كده باي" الذي أقيم ليلة أمس الثلاثاء، بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهر في الفيديو "تيا ديب"، ابنة الفنانة نوال الزغبي، التي فاجأت الجميع بحضورها الحفل على الرغم من الأخبار التي انتشرت مؤخرًا، حول وجود خلاف بين الأم وابنتها.

ولم تحضر تيا ديب، إلى احتفالية والدتها بمفردها، حيث جاءت بصحبة جدتها وجدها جورج الزغبي (والد نوال الزغبي)، في ظهور نادر لوالدي الفنانة اللبنانية.

يأتي ذلك بعد توتر علاقة نوال الزغبي بابنتها تيا خلال الفترة الماضية، حتى وصلت بينهما الخلافات إلى حذف بعضهما البعض من موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فضلا عن ذلك انتقال تيا للعيش مع والده ايلي ديب.

وكانت "تيا" الابنة الكبرى لنوال تضامنت مع والدها بشأن اقامة مؤتمر صحفي حال قيام نوال بذكر تفاصيل تخص حياتهم الشخصية في اي برنامج تلفزيوني أو حوار صحفي.





نوال الزغبي تتصالح مع ابنتها تيا.. وظهور نادر لـ والدي الفنانة اللبنانية.. فيديو

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