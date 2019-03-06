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الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:09 ص
صدى البلد
كريم جمال
ابتسم الحظ لرجل تايلاندي بعدما عثر على كتلة تزن 10 كيلوجرامات من العنبر على شاطىء البحر بالصدفة، دون أن يدري حقيقة هذه المادة.

وبحسب روسيا اليوم، تعود التفاصيل عندما عثر نادل يدعى، بونيوس تالا أبارا، بأحد المقاهي فى جزيرة ساموي التايلاندية على كتلة ذهبية بوزن 10 كيلوجرامات، لها ملمس الشمع الناعم، في يونيو 2018.

وأخذ الرجل الكتلة وألقاها في الفناء الخلفي لمنزله، وحاول "أبارا" حرق الكتلة التي عثر عليها لكنها تحولت إلى "سائل زيتي ومن ثم تجمدت مرة أخرى، وحضر صديق أبارا لزيارته، في فبراير الماضي، ولفتت انتباهه الكتلة الغريبة فأخبره صديقه بأنها مادة العنبر على الأرجح.

ودعا "أبارا" مجموعة من أصدقائه وأقاربه، الذين أكدوا له صحة ماهية الكتلة الموجودة بحوزته، وأنها كتلة من العنبر. كما فحص المادة أستاذ بكلية صيد السمك بجامعة كاسيتسارت وتبين أنها كتلة من العنبر الصافي.

وقال نادل المقهى: "ربما تكون هذه تذكرة حظي، أريد أن أبيع العنبر وأتقاعد"، ويرجح الخبراء أن ثمن قطعة العنبر هذه يبلغ نحو 500 ألف دولار.

ويتكون العنبر في الجهاز الهضمي لحيتان العنبر نتيجة لإفرازات الغشاء المخاطي للأمعاء، ويتم استخدام العنبر في صناعة عطور باهظة الثمن.


حوت يهدي رجلا نصف مليون دولار .. صور

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