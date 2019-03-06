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حوادث

تصادم جديد في البحيرة.. مصرع سائق وإصابة آخر على صحراوي وادي النطرون

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
لقي سائق مصرعه كما أصيب شخص آخر "باشتباه نزيف بالمخ والبطن" في حادث تصادم بين سيارة نقل جامبو ودراجة نارية بدون لوحات بطريق الخدمات عند الكيلو 82 بمركز وادى النطرون، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد، بعد سلسلة منفصلة من حوادث الطرق شهدتها المحافظة على مدار اليوم وأمس.

كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى/ طريق الخدمات "الكيلو 82" اتجاه القاهره بدائرة القسم بالانتقال والفحص والمعاينة، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ر ف م 619 (نقل جامبو) قيادة "محمد. ا"، 34 سنة، سائق، مقيم المحمودية، ودراجة نارية (بدون لوحات معدنية) قيادة "سعيد. م"، 19 سنة، عامل، مقيم فوه بكفر الشيخ.
 
أثناء سير السيارة بالطريق المُشار إليه فوجئ قائدها بخروج الدراجة النارية من أحد الطرق الفرعية أمامه، فاختلت عجلة القيادة بيده ولم يتمكن من تفاديها واصطدم به، ونتج عن ذلك وفــاة قائد الدراجة المذكور وإصابة مرافقه "سامح. ر"، 23 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان "اشتباه نزيف بالمخ والبطن".

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، والمصاب لذات المستشفى للعلاج ولا يمكن استجوابه، وحدثت تلفيات بالسيارة والدراجة النارية وأزيلت آثار الحادث، وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر  اللازم  القسم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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