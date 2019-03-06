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وأنت رايح الأهرامات متحملش هم الشحن.. تخصيص أماكن للتليفون والكاميرا.. غرف مخصصة للاستراحة والمفتشين للرد على الزوار.. والوزارة: جار التعميم في كافة الآثار

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:36 م
صدى البلد
علاء المنياوي
  • الآثار تنتهي من تنفيذ خدمات الأهرامات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري
  • تخصيص أماكن لشحن التليفون والكاميرا في الأهرامات
  • غرف خاصة المفتشين للإجابة عن استفسارات الزوار
  •  أماكن خاصة لاستراحة الزائرين
  • تزويد المناطق بلوحات إرشادية وأكشاك للأمن وبوابات استقبال
  • جار التعميم في معابد أبوسمبل وفيلة والكرنك ودهشور وسقارة

انتهت وزارة الآثار من تنفيذ عدد من الوحدات الخدمية داخل منطقة أهرامات الجيزة، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ضمن أعمال بروتوكول الرعاية المشترك لتطوير المناطق الأثرية.

أوضح أيمن سعيد معاون وزير الآثار لتطوير المواقع الأثرية، أن هذه الوحدات هي بمثابة مكتب للاستعلامات واستراحة للزوار تهدف إلى توفير الخدمات اللازمة للزوار أثناء زياراتهم وجولاتهم داخل المنطقة الأثرية.

وأضاف أن الوحدات عبارة عن غرفة خاصة لمفتشين الآثار المسئولين عن التواصل مع الزوار ومساعدتهم أثناء زيارتهم داخل المنطقة، وإرشادهم والإجابة عن أسئلتهم، ملحق بالغرفة مظلة صغيرة مزودة بمقعد للاستراحة وبها مصدر كهرباء لشحن الهواتف المحمولة والكاميرات.

وأشار سعيد إلى أنه جار تعميم وتنفيذ هذه الخدمات، في كل من معابد أبوسمبل ومعابد فيلة، والكرنك ومنطقة آثار دهشور وسقارة، بالإضافة إلى تزويد المناطق بلوحات إرشادية وأكشاك للأمن وبوابات استقبال.

وذلك في إطار خطة الوزارة في تطوير المناطق الأثرية ومشروع تحسين عرض المواقع الأثرية بالتعاون مع البنك الأهلي ومكتب اليونسكو بالقاهرة وبالتنسيق مع وحدة تطوير الخدمات وتنمية الموارد المالية بمكتب وزير الآثار.
وأنت رايح الأهرامات متحملش هم الشحن.. تخصيص أماكن للتليفون والكاميرا.. غرف مخصصة للاستراحة والمفتشين للرد على الزوار.. والوزارة: جار التعميم في كافة الآثار
وأنت رايح الأهرامات متحملش هم الشحن.. تخصيص أماكن للتليفون والكاميرا.. غرف مخصصة للاستراحة والمفتشين للرد على الزوار.. والوزارة: جار التعميم في كافة الآثار
وأنت رايح الأهرامات متحملش هم الشحن.. تخصيص أماكن للتليفون والكاميرا.. غرف مخصصة للاستراحة والمفتشين للرد على الزوار.. والوزارة: جار التعميم في كافة الآثار

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