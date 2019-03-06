وزير الأوقاف يوجه بتطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة تطوير المركز الإسلامي المصري بدولة تنزانيا وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وحرصها على تعميق أواصر التواصل مع أشقائنا الأفارقة ، وفي ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم واهتمامها بالعمق الأفريقي.



وكلف وزير الأوقاف المهندس سمير مصطفى الشال رئيس قطاع الخدمات ، والمهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية إلى دولة تنزانيا لتسلم المرحلة الأولى من تطوير المركز الإسلامي المصري بتنزانيا ، والتي قامت بتنفيذها شركة المقاولون العرب (فرع تنزانيا)، ودراسة ما يلزم للمرحلة الثانية من التطوير .



الجدير بالذكر أن مساحة أرض المركز تصل إلى نحو (20 ألف م٢) ، ويحتوي المركز على: (12) فصلا تعليميًّا ، يدرس به قرابة (1000) طالب تنزاني ، وتقوم الدراسة فيه على المناهج الأزهرية ، وتقوم وزارة الأوقاف بشحن الكتب سنويا بمعرفتها للدارسين ، كما يضم المركز (11) إماما ومدرسًا ومديرًا إداريًّا من العاملين بوزارة الأوقاف المصرية ، وعدد (7) مدرسًا تنزانيًّا ، وعدد (2) عاملا تنزانيًّا على نفقة الأوقاف المصرية ، كما أن بالمركز قاعة للندوات والاحتفالات ومسجدًا للصلاة.