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أخبار العالم

قرقاش: الإمارات تؤيد عودة الدور العربي النشط في الأزمة السورية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:35 م
وزير الدولة الإماراتي
وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش
أحمد محرم
قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية إن الإمارات تؤيد إعادة الدور العربي النشط في الأزمة السورية.

وأضاف قرقاش، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أنه على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد قرقاش أن الإمارات تقوم بكل ما يمكن للمساعدة على إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتابع قرقاش: "علينا التصدي للتطرف والفكر المتطرف لأنه يشكل البيئة الحاضنة للإرهاب".

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