تكفي 8 أشخاص.. ميمو روما يقدم أسهل طريقة لعمل المكرونة..فيديو

قدم الشيف المصري الإيطالي مسعد محمد للو "ميمو روما"، طريقة بسيطة وسهلة لعمل المكرونة في المنزل في أقل وقت.



وخلال لقاءه برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الأربعاء، قدم "ميمو روما"، الوصفة، قائلا :" نأتي بخمس بيضات نضعهم في العجان مع نصف كيلو دقيق وفي الاخر نضع عليها ملعقة زيت، وبعد ذلك نريح العجينة لمدة ساعة في الثلاجة".



وأضاف، :"بعد ذلك نضعها في مكنة التقطيع المكرونة مرتين حتى يكون الملمس الخاص بها ناعما أكثر".



أعلن الشيف المصري الإيطالي مسعد محمد للو "ميمو روما" عودته إلى القاهرة اليوم الأربعاء للمشاركة في فقرة طهوية خاصة ببرنامج السفيرة عزيزة على شاشة قناة دي إن سي، وذلك الساعة الرابعة والنصف عصرا.



ستشهد الفقرة تقديم عدد من الوصفات الخاصة بالمطبخ الإيطالي الذي يعتبر الشيف ميمو من أهم القائمين عليه ليس في إيطاليا بحسب بل في العالم أجمع.



وأشار الشيف المصري الايطالي، إلى أن هذه الوصفة تكفي من 7 إلى 8 أشخاص.