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فن

عرض مسلسل Chilling Adventures of Sabrina على نتفليكس

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:03 م
صدى البلد
محمد نبيل
أعلنت شبكة نتفليكس عن عرض مسلسل Chilling Adventures of Sabrina الذي يعيد تصوير القصة الأصلية "Sabrina the Teenage Witch" التي تروي حكاية مظلمة حول الرعب والسحر والشعوذة.

تستكشف سابرينا في الجزء الثاني من العمل الجانب المظلم من شخصيتها، ويثيرها الفضول لمعرفة المزيد عن تراثها وماضيها، في حين تكافح للحفاظ على صداقاتها في عالم البشر.

وعلى الصعيد العاطفيّ، تتوه سابرينا في حالة حبّ مشتت بين المشعوذ الجذاب نيكولاس سكراتش، والبشري الطيّب هارفي كنكل. وفي هذه الأثناء، يواصل كل من سيد الظلام، والسيدة الشيطان، والأب بلاكوود، استحضار الفوضى في منزل سبيلمان ومدينة غريندال. وهم ليسوا الوحيدين الذين يحاولون تحويل العالم إلى جحيم. كل شيء يصبح في موضع الشك... بدءًا من العلاقات، والهوية، وصولًا إلى النوايا الحقيقية... عندما يكون عمل الشياطين في متناول اليد.

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