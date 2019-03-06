الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تمديد حالة الطواري في البلاد، لمدة شهر كامل، بداية من غدا الخميس.



وقال البيان: "قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد، إبتداء من يوم 7 مارس 2019 إلى5 إبريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".