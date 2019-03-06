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أخبار العالم

الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:29 م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
شريف سيد
قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تمديد حالة الطواري في البلاد، لمدة شهر كامل، بداية من غدا الخميس.

وقال البيان: "قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد، إبتداء من يوم 7 مارس 2019 إلى5 إبريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".

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