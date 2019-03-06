محافظ سوهاج يكرم عددًا من المشاركين بحملة 100 مليون صحة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يضع الصحة والتعليم نصب عينيه، ويبدي لهم اهتمامه الأكبر، مشيدًا بالإقبال الكبير للمواطن السوهاجي على المسح الطبى الشامل بمبادرة 100 مليون صحة .



جاء ذلك خلال حضور محافظ سوهاج اليوم للحفل الختامي لمديرية الشئون الصحية لتكريم المشاركين في المبادرة الرئاسية حملة "100 مليون صحة"، والتى بدأت في سوهاج من 1 ديسمبر 2018، وحتى 28 فبراير الماضي.



ونعى المحافظ الدكتورة ماري جرجس، والممرضة إيمان هلال السيد، والذين توفوا خلال المشاركة في الحملة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الأجهزة التنفيذية، والأمنية، والمجتمع المدني، والقائمين على الحملة.



ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم مسح 2 مليون و 114 ألف مواطن من إجمالي 2 مليون و800 ألف مستهدف للحملة بمحافظة سوهاج، بنسبة تصل إلى 95% من المستهدفين، حيث يوجد أكثر من 600 ألف سوهاجي يقيم خارج سوهاج، لافتًا إلى أن التحاليل الأولية للمواطنين أظهرت إيجابية للأجسام المضادة لفيروس سي لـ 53 ألف مواطن، (إيجابية الأجسام المضادة لا تؤكد إصابة المريض بالفيروس، وإنما يوجد احتمالان، إما أن يكون المريض قد تلقى العلاج وشُفي من الفيروس، أو أن المريض مصاب بالفيروس(.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن التحاليل التأكيدية أظهرت إصابة 40 ألف مواطن بالفيروس من الـ 53 الذين ثبت إيجابيتهم للأجسام المضادة، وتم صرف العلاج لـ 30 ألف منهم، وجاري صرف العلاج لباقي المصابين، مشيرًا إلى أنه تم خلال الحملة إكتشاف عدد من حالات أورام الكبد في مراحلها الأولى، وجاري علاجهم.



