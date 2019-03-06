فيلم Alita: Battle Angel يحقق إيرادات 352 مليون دولار

حقق فيلم Alita: Battle Angel إيرادات وصلت إلى 352 مليون دولار، حيث طرح الفيلم يوم 14 فبراير الماضى.



وتدور قصة فيلم Alita: Battle Angel حول أليتا التى تم ابتكارها من قبل الدكتور الغامض، لتصبح قاتلة وخطيرة على المجتمع، حيث إنها لا تستطيع أن تتذكر من هى، أو من أين أتت، لكن بالنسبة للدكتور إيدو، الحقيقة واضحة تمامًا، إنها الشخص الذى يمكن أن يكسر حلقة الموت والدمار التى خلفها تيبهارس، لكن لتحقيق هدفها الحقيقى يجب عليها القتال والقتل، وهنا يأتى دور أليتا الحقيقية، حيث إنها تجمع بين كونها ملاكا من السماء جنبًا إلى جنب مع ملاك الموت.



فيلم Alita: Battle Angel من بطولة روزا سالازار، وإيزا جونزاليز، وجنيفر كونيلي، وإد سكرين، وميشيل رودريجيز، وكريستوف والتز، وكاسبر فان دين، ومن إخراج روبرت رودريجز، وتأليف جيمس كاميرون.