ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فيلم Alita: Battle Angel يحقق إيرادات 352 مليون دولار

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:27 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حقق فيلم Alita: Battle Angel إيرادات وصلت إلى 352 مليون دولار، حيث طرح الفيلم يوم 14 فبراير الماضى.

وتدور قصة فيلم Alita: Battle Angel حول أليتا التى تم ابتكارها من قبل الدكتور الغامض، لتصبح قاتلة وخطيرة على المجتمع، حيث إنها لا تستطيع أن تتذكر من هى، أو من أين أتت، لكن بالنسبة للدكتور إيدو، الحقيقة واضحة تمامًا، إنها الشخص الذى يمكن أن يكسر حلقة الموت والدمار التى خلفها تيبهارس، لكن لتحقيق هدفها الحقيقى يجب عليها القتال والقتل، وهنا يأتى دور أليتا الحقيقية، حيث إنها تجمع بين كونها ملاكا من السماء جنبًا إلى جنب مع ملاك الموت.

فيلم Alita: Battle Angel من بطولة روزا سالازار، وإيزا جونزاليز، وجنيفر كونيلي، وإد سكرين، وميشيل رودريجيز، وكريستوف والتز، وكاسبر فان دين، ومن إخراج روبرت رودريجز، وتأليف جيمس كاميرون.

ترشيحاتنا

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

6 ملايين جنيه نظير الاستغناء عن نجم الزمالك

تعرف على تفاصيل إصابة نجم الزمالك

روحاني يفجر مفاجأة حول تنازله عن السلطة

حادثة بشعة.. أسد يمزق جسد مالك حديقة حيوان

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

الأهلي يفوز على بيراميدز في بطولة الجمهورية

تعرف على ملعب الأهلي والزمالك فى دورى الأبطال والكونفيدرالية

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

ميسي يبرئ محمد صلاح من تهمة التعالي على الكرة المصرية (تفاصيل)

الكويت تحظر إصدار رخصة قيادة للمؤذنين والممرضين

أول تعليق تركي على تحذيرات واشنطن من شراء منظومة إس 400

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

فيديو

أحمد موسى: 24 % نسبة متعاطي المخدرات من السائقين والمهنيين.. فيديو
شاهد .. أجمل 10 أهداف في الدوري الإماراتي بشهر فبراير
فيديوجراف| الحب والسياسة ..قصص ترويها العملات النقدية‎
100 مليون صحة: إجراء المسح لـ 43 مليونا و405 آلاف و774 موطنا
استمرار مصارعة الجمال في باكستان رغم تجريمها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟