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فن

تعرف على أسعار تذاكر حفل ماجدة الرومى فى التجمع.. 5 إبرايل

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:37 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الجهة المنظمة لحفل المطربة ماجدة رومى اسعار التذاكر الخاصة به، والذى يقام فى 5 ابريل المقبل داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة وتحديدا بالتجمع الخامس.

وتنقسم أسعار التذاكر بين 4 فئات الأولى بمبلغ 3000 جنيه، والثانية 2000 جنيه، والثالثة 1500 جنيه، والرابعة 1000 جنيه، وتجمع جميع أرباح الحفل لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

ويقام الحفل تحت قيادة المايسترو نادر عباسي وفرقته الموسيقية، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية.

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