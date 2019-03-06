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كرم جبر: الحكومة خفضت دعم الصحف القومية للثلث.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:42 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحكومة خفضت الدعم المالي للصحف القومية بنسبة الثلث عن العام الماضي، في ظل اتخاذ إجراءات ترشيدية داخل المؤسسات القومية لتقليل النفقات.

وتابع «جبر» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «الحكومة غير معنية بتخفيض عدد صفحات الإصدارات، ولديها ما هو أهم ليشغلها»، لافتًا إلى أن دعم الحكومة لمؤسسات الصحف القومية سيتوقف خلال فترة من الفترات المقبلة، شريطة أن يتم تمكين المؤسسات من أصولها المالية.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الورق والطباعة والكهرباء، مع انخفاض الدعم الحكومي المقدم للصحف القومية قائلًا: «يجب استثمار أصول مؤسسات الصحف القومية، حتى يكون لديها استقلالية وحرية، ولا تمد يدها لأحد».

وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الفترة المقبلة ستشهد احتفالية كبيرة وهو انتخابات نقابة الصحفيين، معلقا " انتخابات النقابة بتكون عيد للصحفيين والكل بيتواجد من الصبح".

وطالب من جميع الصحفيين بالمشاركة فى الانتخابات والعمل على حل المشكلات واختيار من يمثلهم.

وأضاف، أن الدولة قامت برفع بدل التكنولوجيا الذى يحصل عليه جميع الصحفيين بجهد المرشح لمقعد نقيب الصحفيين ضياء رشوان.

وأشار إلى أن، الزيادة جاءت بنسبة 25 %، وقدم كرم جبر الشكر لـ ضياء رشوان على ما قام به زيادة البدل وأوضح أن الدولة لن تقوم بطرد أى صحفى فى أى مؤسسة والدولة تدعم الصحف الورقية.

وأكد جبر، إن الحكومة ليست معنية بتحويل أى جريدة ورقية إلى موقع إلكترونى، موضحًا أن دور الحكومة أكبر من ذلك.

وأضاف، أن اجتماع الحكومة جاء لمناقشة بعض الاشياء منها " ديون كثيرة على المؤسسات الصحفية للدولة وهناك أصول غير مستغلة من جانب المؤسسات الصحفية .

وأوضح أن استغلال أصول المؤسسات الصحفية يجعلها تكتفى ذاتيًا و لا تحتاج إلى دعم الدولة، وكشف أن دعم الحكومة للمؤسسات الصحفية انخفض للثلث مقارنة بما سبق تشكيل الهيئة الوطنية، وكشف أن أصول المؤسسات الصحفية ملك أصحابها وجمعيتها العمومية وليست ملك الحكومة.

وأشار إلى أن، الحكومة لا تمتلك قرار إغلاق المؤسسات الصحفية كما أشيع فى الفترة الأخيرة، بأن جريدة ستدمج مع أخرى ويتم غلق أخرى.

وأوضح أن الحكومة حريصة على المؤسسات الصحفية القومية وهناك ارتفاع كبير فى أسعار منتجات الصحف سواء من الأوراق والأحبار.

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