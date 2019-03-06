الديهي: وزير الداخلية التركي يحلل لبلاده ما يحرمه ورئيسه علينا.. فيديو

علّق الإعلامى نشأت الديهى، على تصريحات وزير الداخلية التركى سليمان صويلو بانه يجب على تركيا تعقب المتورطين فى الارهاب قائلًا "هو حلال عليك يا سيدى وحرام عليا تعقبهم".



وأضاف "الديهى" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "TEN"، إنه يجب علينا أيضا أن نتعقب كل هؤلاء الإرهابيين والمتورطين فى قضايا إرهابية حتى داخل تركيا.



وتابع: "وزير الداخلية التركى يحلل لنفسه وبلاده ما يحرمه هو ورئيسه علينا"، مشيرا الى ان ياسين أقطاى مستشار أردوغان، التقى عددا من العناصر الإرهابية والتنظيمات المسلحة، المتورطين فى أعمال عنف فى مصر.

