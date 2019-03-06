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مكافحة الإدمان : عالجنا 116 ألف مدمن في 2018.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:28 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، إن قضية المخدرات والإدمان تعتبر أمن قومي، لأنها مرتبطة بالجرائم، وطبقًا لآخر بحث تم إجراؤه في أحد المؤسسات العقابية وجدوا أن 79% من الجرائم تمت تحت تأثير المواد المخدرة.

وتابع «عثمان» خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «المخدر الأساسي الذي تم ارتكاب الجرائم تحت تأثيره هو الحشيش، وللأسف نسبة كبيرة من المصريين يرون الحشيش ليس من المخدرات أو إنه من الأنواع الخفيفة».

وأردف أنه تم تقديم خدمات علاجية في 2018 لعدد 116 ألف مريض إدمان، متابعًا: «أكثر مادة مخدرة للمدمنين هي الترامدول بنسبة 56%، يليه الحشيش، ثم الاستروكس بنسبة 24%، يليه الهيروين».


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