قصة حب أحمد حاتم يتخطى 5 ملايين جنيه

استطاع فيلم "قصة حب"، أن يحقق 5 ملايين و 131 ألفا و300 جنيه بعد عرض 3 أسابيع .



"قصة حب" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، هالة فاخر، فرح يوسف. وهو عمل من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.