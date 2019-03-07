ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

قصة حب أحمد حاتم يتخطى 5 ملايين جنيه

الخميس 07/مارس/2019 - 05:14 ص
صدى البلد
سمر سعد
استطاع فيلم "قصة حب"، أن يحقق 5 ملايين و 131 ألفا و300 جنيه بعد عرض 3 أسابيع .

"قصة حب" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، هالة فاخر، فرح يوسف. وهو عمل من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

ترشيحاتنا

خليها تصدي تكشف لـ صدى البلد نسب المبيعات الحقيقية للسيارات موديل 2019

تفاصيل اغتصاب سائق توك توك لطفلة بائعة مناديل تحت تهديد السلاح

تعليق مثير من نضال الشافعي عن رد فعل الجمهور على أدواره في الشر

راندا البحيرى تبهر متابعيها بـ لوك جديد ..صور

كذاب أشر .. حافلات مرسيدس تفضح أردوغان بهذه الطريقة

مفاجأة صادمة لـ متعاطي المخدرات بالجهاز الحكومي.. فيديو

الخليفي: تقنية حكم الفيديو تجنت على سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار دودج دارت بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

شاهد.. مدرس بالإسكندرية ينظف حوش المدرسة بـ يديه

سوريا: مصرع طفلة وإصابة 6 مدنيين في قصف للمسلحين بريف حماة

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالبساتين بسبب فتاة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7 /3 /2019 بمحافظات مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

فيديو

تعرف على سبب تعرض نضال الشافعي لـ انفصام في الشخصية
سفير هولندا بالقاهرة: الشباب في مصر هم أكسجين الاقتصاد
شيكابالا : الدوري للزمالك ..فيديو
تعليق مثير من نضال الشافعي عن رد فعل الجمهور على أدواره في الشر
مانشستر يونايتد يطيح بـ سان جيرمان من الشامبيونزليج بثلاثية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟