الجهادي المتلعثم.. مقاتل داعش يعلن رغبته في الاتجار بالمخدرات بعد عودته ..شاهد

طالب مارك تايلور، المقاتل النيوزيلندي في صفوف تنظيم داعش المعروف باسم "الجهادي المتلعثم" الذي اعتقل مؤخرا في سوريا، من بلاده السماح بالعودة ومساعدته في تنفيذ مشروعه القائم على الإتجار بالماريجوانا، إذا أصبحت قانونية.



وانضم تايلور إلى تنظيم داعش في 2014، وقام بتمزيق جواز سفره النيوزيلندي في فيديو نشره مثل غيره من المئات من مقاتلي داعش، لكن اليوم يترجى تايلور بلاده أن تقبل بعودته، بحسب ما نشرت قناة "أن زاد" النيوزيلندية.







واشتكى تايلور من تجاهل الدولة لسجنه في يد الأكراد في سوريا، موضحا: "لقد طلبت من الدولة، لكنها طعنتني في ظهري".



وكان تايلور قد نشر في 2015 على مواقع التواصل الاجتماعي موقعه، مما جعل تنظيم داعش يعاقبه بالسجن، الأمر الذي خلق حالة استياء لدى تايلور حيال التنظيم، بحسب ما رصدت القناة.



وأوضح تايلور في مقابلة مع مذيع القناة أنه في حالة عودته إلى نيوزيلندا، فهو يريد بدء مشروع طبي قائم على الماريجوانا، مبينا: "كنت أبحث عن فكرة مشروع حيث يمكنني أن أزرع وأنمي مشروع ماريجوانا، إذا كان هذا قانوني".

