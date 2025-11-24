هشام مهران: إطلاق المرحلة الثانية للخدمات الحكومية عبر My Orange في 2026

أعلن هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر عن إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange مطلع عام 2026، في خطوة اعتبرها «قفزة كبرى في مسار التحول الرقمي للدولة»، وامتدادا للشراكة الاستراتيجية بين اورنچ ووزارة الاتصالات والنيابة العامة.

وأكد مهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن المرحلة الثانية ستتيح للمواطنين الاستعلام الكامل عن كل ما يخصهم من قضايا، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم، والحصول على خدماتهم القانونية دون الحاجة لأي تنقل أو إجراءات مرهقة.

وأضاف أن اورنچ مصر، بالتعاون مع شركائها (وزارة الاتصالات، النيابة العامة، البنك الأهلي، وأي فاينانس)، عملت على مدار عام كامل لإطلاق المرحلة الأولى بعد سلسلة من الاختبارات الفنية والتشغيلية الدقيقة، التي استهدفت إيجاد حلول حقيقية تخفف الضغط على المواطنين وتقلل الازدحام على مقار النيابات، وتشمل الخدمات التعرف على الموقف الجنائي، طلب صور رسمية من الأحكام، الشهادات، إعلام الوراثة، وغيرها، مع إمكانية استلام المستندات في المنزل توفيراً للوقت والجهد والمال.

وأشار مهران إلى أن الدولة، ووزارة الاتصالات، حريصتان على إتاحة خدمات نوعية تحقق رفاهية المواطنين وتزيل عنهم عبء التنقل، خاصة السيدات وكبار السن والمرضى، ممن كانوا يتحملون مشقة التنقل في وسائل المواصلات وتعطيل أعمالهم للحصول على خدمات يمكن الآن إنجازها بكبسة زر.

وأكد مهران على أن اورنچ مصر فخورة بشراكتها مع الدولة تحت شعار «بداية جديدة لراحة المواطنين»، موضحاً أن المرحلة الثانية ستكون أوسع نطاقا وأكثر شمولاً، وأنها تمثل نقلة حقيقية في تمكين المواطن من الحصول على خدماته القانونية في أي وقت ومن أي مكان.

وكشف هشام مهران أن النائب العام قرر تخصيص جزء من قيمة هذه الخدمات المقدمة عبر تطبيق My Orange لصالح مستشفى السرطان وجمعية خيرية أخرى، في إطار رؤية الدولة لدعم المبادرات الإنسانية وربط التحول الرقمي بأثر اجتماعي ملموس.