قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة الوطنية للانتخابات: سير التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية هادئ ومنظم
البابا تواضروس خلال الإدلاء بصوته في انتخابات النواب: اختاروا الإنسان الأمين والكفء
الهلال الأحمر يشارك بتقديم الدعم للناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات النواب| صور
رئيس حي طرة تتفقد اللجان الانتخابية.. وتؤكد: العملية تسير في هدوء| صور
محافظ القليوبية يتفقد سير التصويت بلجان شبرا الخيمة ويؤكد: الوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين
حركة طيران متصاعدة بمطار الغردقة ترفع مؤشرات الإشغال السياحي مع انطلاق الموسم الشتوي
ريهام حجاج تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بمنطقة الزمالك .. صور
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تستخدم التواصل الاجتماعي لجمع معلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية
تم نقلهم للمستشفى.. إصابات وأجواء مشحونة بمحيط لقاء الهلال ومولودية الجزائر
الأقمار الصناعية ترصد سحبا محملة بالأمطار تتقدم باتجاه القاهرة الكبرى| الطقس
مفاجأة في قائمة منتخب قطر في كأس العرب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تفتيشية مكثفة على منشأتين للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير السياحية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل الوحدة المحلية في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، جهودها لتعزيز جودة الخدمات السياحية وضمان التزام المنشآت بالمعايير المهنية والبيئية، بما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي.

وقد نفذت اللجنة المختصة حملة تفتيشية مكثفة على عدد (2) منشأة سياحية بنطاق حي شمال، للوقوف على مدى التزامها بالإشتراطات الفنية والصحية والبيئية.

و أفادت اللجنة بوجود بعض الملاحظات و هي عدم تقديم رخصة المنشأة وعدم استيفاء السجلات البيئية ورخصة العيادة و الموافقات البيئية لاحد الفندقين وسجلات المواد الخطرة

كما رصدت عدد من الملاحظات شملت ملاحظات الصحة مثل إعادة صيانة حاويات القمامة محكمة الغلق وتفتح بالقدم وعدم نظافة الارضيات بأحد الفنادق و رفع كفاءة التهوية داخل المطبخ الي جانب ملاحظات أخرى

وفيما يخص اشتراطات السلامة والصحة المهنية تم رصد عدد من المخالفات أبرزها يجب توفير مهمات الوقاية للعاملين وتدريبهم على الطريقة الصحيحة لاستخدامها يجب، حفظ الأسلاك الكهربائية بطريقة سليمة

واما مايخص الطب البيطري افاد بسلامة اللحوم والدواجن والاسماك ومطابقتها الاشتراطات وصلاحيتها للاستخدام الادمي

و أفادت البيئة بضرورة صيانة الحاويات بأحد الفندقين وتجهيز غرفة خاصة بحفظ المخلفات الخطرة وضرورة توفير واستيفاء الموافقات البيئية ، ومن ملاحظات مكتب العمل عدم تقديم ما يفيد صرف مقابل الاجازات و الأعياد للعاملين وعدم تقديم ما يفيد تسليم عقود العمل للعاملين بأحد الفندقين

ومن حانبه أكد رئيس المدينة على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان تقديم خدمات سياحية تليق بزوار المدينة، والحفاظ على مكانة الغردقة كأحد أبرز المقاصد السياحية عالميًا

تشكلت اللجنة من الصحة والطب البيطري والبيئية حي شمال والسلامة والصحة المهنية تحت إشراف مدير البيئة بالمدينة

البحر الاحمر عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

أمطار رعدية

أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق

أسعار الدواجن

هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مسلم

هي أولى من أي حد.. عودة مسلم ويارا بعد طلاقهما

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

الاهلي

رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 24-11-2025

ترامب و زيلينسكي

توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا

ترشيحاتنا

رشاد نباييف- وزير النقل الأذري

وزير النقل والتنمية الأذري يؤكد أهمية زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع مصر

مدرسة الخديو إسماعيل بالسيدة زينب

إقبال شبابي على التصويت بلجنة مدرسة الخديو إسماعيل الثانوية بالسيدة زينب

أرشيفية

إيران تدين اغتيال قيادي في حزب الله اللبناني بغارة إسرائيلية

بالصور

محافظ الشرقية: نوفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انتخابات النواب 2025.. إقبال الناخبين على مدرسة عمار بن ياسر بالمقطم

مدرسة عمار بن ياسر
مدرسة عمار بن ياسر
مدرسة عمار بن ياسر

وفد قومي المرأة بالشرقية يحث السيدات على المشاركة الانتخابية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

سر نجاح عمل كرواسون بخطوات بسيطة.. هشة مورقة

طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد