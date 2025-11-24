حملة تفتيشية مكثفة على منشأتين للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير السياحية

تواصل الوحدة المحلية في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، جهودها لتعزيز جودة الخدمات السياحية وضمان التزام المنشآت بالمعايير المهنية والبيئية، بما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي.

وقد نفذت اللجنة المختصة حملة تفتيشية مكثفة على عدد (2) منشأة سياحية بنطاق حي شمال، للوقوف على مدى التزامها بالإشتراطات الفنية والصحية والبيئية.

و أفادت اللجنة بوجود بعض الملاحظات و هي عدم تقديم رخصة المنشأة وعدم استيفاء السجلات البيئية ورخصة العيادة و الموافقات البيئية لاحد الفندقين وسجلات المواد الخطرة

كما رصدت عدد من الملاحظات شملت ملاحظات الصحة مثل إعادة صيانة حاويات القمامة محكمة الغلق وتفتح بالقدم وعدم نظافة الارضيات بأحد الفنادق و رفع كفاءة التهوية داخل المطبخ الي جانب ملاحظات أخرى

وفيما يخص اشتراطات السلامة والصحة المهنية تم رصد عدد من المخالفات أبرزها يجب توفير مهمات الوقاية للعاملين وتدريبهم على الطريقة الصحيحة لاستخدامها يجب، حفظ الأسلاك الكهربائية بطريقة سليمة

واما مايخص الطب البيطري افاد بسلامة اللحوم والدواجن والاسماك ومطابقتها الاشتراطات وصلاحيتها للاستخدام الادمي

و أفادت البيئة بضرورة صيانة الحاويات بأحد الفندقين وتجهيز غرفة خاصة بحفظ المخلفات الخطرة وضرورة توفير واستيفاء الموافقات البيئية ، ومن ملاحظات مكتب العمل عدم تقديم ما يفيد صرف مقابل الاجازات و الأعياد للعاملين وعدم تقديم ما يفيد تسليم عقود العمل للعاملين بأحد الفندقين

ومن حانبه أكد رئيس المدينة على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان تقديم خدمات سياحية تليق بزوار المدينة، والحفاظ على مكانة الغردقة كأحد أبرز المقاصد السياحية عالميًا

تشكلت اللجنة من الصحة والطب البيطري والبيئية حي شمال والسلامة والصحة المهنية تحت إشراف مدير البيئة بالمدينة