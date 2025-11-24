قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حضور وطني لأوقاف جنوب سيناء في انتخابات مجلس النواب

مشايخ أوقاف جنوب سيناء خلال التصويت
مشايخ أوقاف جنوب سيناء خلال التصويت
ايمن محمد

أظهرت أوقاف جنوب سيناء مشاركة إيجابية وفاعلة في انتخابات مجلس النواب، حيث حرص الشيخ يوسف غيط، مدير المديرية، على التواجد بين المواطنين دعمًا لثقافة المشاركة الواعية.

 الوطنية تمثّل أحد أهم مظاهر الانتماء وتعزيز استقرار الوطن.

وأشاد الشيخ غيط بإقبال أبناء جنوب سيناء ووعيهم الملحوظ، مؤكدًا أن المواطن السيناوي يُبرهن من خلال مشاركته على حرصه في اختيار المرشح القادر على خدمة الوطن وقضاياه، بما يعكس روح الولاء والمسؤولية الوطنية.

وشارك في هذه الفاعلية كلٌّ من الشيخ محمد عفيفي، مدير إدارة طور سيناء، والشيخ محمد مرسي، مفتش إدارة الطور، إلى جانب علماء أوقاف جنوب سيناء، حيث أسهموا في نشر الوعي وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري.

وأكد العلماء أن المشاركة في الانتخابات تُعد واجبًا وطنيًا يعكس محبة المواطنين لوطنهم، وأن الحضور الكبير أمام يجسّد وعيًا حقيقيًا بأهمية اختيار من يمثّلهم بأمانة ومسؤولية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الدور المجتمعي الذي تضطلع به أوقاف جنوب سيناء في تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوعي بأهمية المشاركة في 

 مستقبل أفضل لأبناء المحافظة والوطن بأكمله.

جنوب سيناء أوقاف انتخابات النواب المشايخ

