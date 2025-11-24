حضور وطني لأوقاف جنوب سيناء في انتخابات مجلس النواب

أظهرت أوقاف جنوب سيناء مشاركة إيجابية وفاعلة في انتخابات مجلس النواب، حيث حرص الشيخ يوسف غيط، مدير المديرية، على التواجد بين المواطنين دعمًا لثقافة المشاركة الواعية.

الوطنية تمثّل أحد أهم مظاهر الانتماء وتعزيز استقرار الوطن.

وأشاد الشيخ غيط بإقبال أبناء جنوب سيناء ووعيهم الملحوظ، مؤكدًا أن المواطن السيناوي يُبرهن من خلال مشاركته على حرصه في اختيار المرشح القادر على خدمة الوطن وقضاياه، بما يعكس روح الولاء والمسؤولية الوطنية.

وشارك في هذه الفاعلية كلٌّ من الشيخ محمد عفيفي، مدير إدارة طور سيناء، والشيخ محمد مرسي، مفتش إدارة الطور، إلى جانب علماء أوقاف جنوب سيناء، حيث أسهموا في نشر الوعي وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري.

وأكد العلماء أن المشاركة في الانتخابات تُعد واجبًا وطنيًا يعكس محبة المواطنين لوطنهم، وأن الحضور الكبير أمام يجسّد وعيًا حقيقيًا بأهمية اختيار من يمثّلهم بأمانة ومسؤولية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الدور المجتمعي الذي تضطلع به أوقاف جنوب سيناء في تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوعي بأهمية المشاركة في

مستقبل أفضل لأبناء المحافظة والوطن بأكمله.