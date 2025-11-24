حملات مكثفة في القصير لإزالة الإشغالات ورصد المتغيرات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر

نفّذ اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير صباح اليوم جولة في إطار السعي المستمر لفرض الانضباط داخل مدن محافظة البحر الأحمر، ووفقًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة متابعة المتغيرات المكانية وتكثيف الرقابة على الشوارع، ميدانية موسعة شملت عددًا من مناطق المدينة.

وخلال الجولة، تابع رئيس المدينة أوضاع الإشغالات والتعديات، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة إزالة أي مخالفات قد تعرقل حركة المارة أو تؤثر على المظهر العام. كما أكد ضرورة التعامل الفوري مع أي تغيير مكاني غير قانوني، مشددًا على أن الحملات ستستمر بشكل يومي لضمان الالتزام التام بالقوانين المنظمة وللحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة لإحكام السيطرة الميدانية على الشوارع، ومراقبة أي تجاوزات قد تخل بالنظام العام، بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل المدينة.