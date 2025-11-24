قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزراعة: جمع 2.6 مليون طن من قش الأرز

شيماء مجدي

أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والتي جرت في 7 محافظات، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة ، للحد من السحابة السوداء والحفاظ على البيئة، بمنع حرق القش الناتج عن حصاد محصول الأرز، وإعادة تدويره.

جاء ذلك بعد تلقيه تقريرا رسميا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بعد انتهاء موسم حصاد الارز وجمع القش الناتج عن المحصول، بالمحافظات المستهدفة وفقا لبروتوكول التعاون المشترك والموقع مع وزارة البيئة، والذي أفاد خلاله بنجاح منظومة هذا العام، وتحقيق المستهدف بطفرة كبيرة.

وأكد فاروق، أن هذا النجاح غير المسبوق في جمع وتدوير قش الأرز، هو دليل على تضافر جهود الحكومة المصرية، ووعي المزارع المصري الذي أصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية.


ووفقا للتقرير، أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى منظومة جمع وتدوير قش الأرز هذا العام، قد شهدت تقدما ملحوظا، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المشتركة لنشر الوعي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة من القش بدلا من حرقه، والاستفادة منه بتحقيق عوائد اقتصادية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتقليل نوبات تلوث الهواء.


وأوضح أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز هذا الموسم قد تجاوز 2.6 مليون طن، حيث تخطى المستهدف ببروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، وذلك من خلال 655 نقطة تجميع منتشرة في المحافظات المستهدفة، مشيرا إلى أنه تم انتاج حوالي 4822 طن من الأسمدة العضوية، نتاج إعادة تدوير قش الارز، بالمحافظات، الأمر الذي يؤكد القيمة الإقتصادية الهامة للقش، وإمكانية تحويله إلى مدخلات انتاج ذات قيمة اقتصادية عالية، تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين خواص التربة.

وأوضح عزوز، أنه تم خلال الموسم تنفيذ نحو 2319 ندوة ارشادية، بمحافظات: الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط ، وفقا للبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة، لتوعية المزارعين بأهمية إعادة تدوير القش، والفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لذلك.

