الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والقاهرة تسجل 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة علي بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون الرياح أغلبها شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



