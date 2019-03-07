سفير كوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير.. صور

زار سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يو تشول وحرمه، اليوم، الخميس، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.



وكان في استقبالهما الأثريين المختصين بالمتحف، حيث اصطحبهما في جولة داخل مركز الترميم والموقع الإنشائي للمتحف.



وتضمنت الجولة زيارة تمثال الملك رمسيس الثاني عند البهو العظيم، ومعامل الترميم بالمتحف منها معمل ترميم الأخشاب، ومقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون وكذلك معمل ترميم القطع الثقيلة، حيث تضم القطع الضخمة التي ستعرض على الدرج العظيم.



وأبدى السفير إعجابه الشديد بهذا المشروع الضخم وما رأه من مهارة المرممين والمختصين والأثريين واستخدام أحدث التقنيات والمعدات لأعمال ترميم الآثار.