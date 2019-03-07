وزيرة الصحة تتوجه إلى تشاد لبحث التعاون فى مكافحة أمراض القارة الإفريقية

غادرت صباح اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأراضى المصرية متوجها الى دولة تشاد، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوطيد علاقات مصر مع أشقائها الأفارقة.





وسافرت وزيرة الصحة ضمن وفد رفيع المستوي يضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون والاستثمار مع الجانب التشادى.





ومن المنتظر أن يعقد الوفد المصرى، عدة لقاءات مع كل من السيد عزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، والدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، والسيد عبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية التشادى، والسيد عزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، والسيدة عائشة بريمة، وزيرة استصلاح الأراضى والسكن والتمدن التشادية، والسيد أمير الدودو، رئيس غرفة التجارة والصناعة، وكل من المجلس الوطنى لأصحاب الأعمال التشادى والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات التشادية، وذلك لبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة فى مجالى الأدوية بما يساهم فى فتح أسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، وتنشيط حركة التبادل التجارى فى جميع المجالات.





ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الوزيرة تأتى فى إطار خطة مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية بإفريقيا فى مجال مكافحة أمراض القارة وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الافريقى العام الجارى، حيث يأتى نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية الشقيقة في مجال مكافحة الأمراض وخاصةً الأمراض غير السارية من أهم أولويات أجندة مصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، وفي إطار ما نفذته مصر من أكبر مبادرة رئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وحققت نجاحات كبيرة وسجلت أرقامًا قياسية تخطت مسح أكثر من 34 مليون مواطن حتى الآن .





وأشار الى أن زيارة الوزيرة ستتضمن أيضًا بحث وضع استراتيجيات قومية وخطط عمل للوقاية من الأمراض غير السارية والسرطان ومكافحة والإعاقة وزيادة الوعي الصحي بشكل عام في القارة الافريقية.



