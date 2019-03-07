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شاهد .. تألق لاعبة منتخب مصر البارالمبية في رفع الأثقال

الخميس 07/مارس/2019 - 02:00 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "يوم جديد" والمذاع عبر فضائية "الغد" ، اليوم الخميس، تقريرًا حول تألق لاعبة منتخب مصر البارالمبية في رفع الأثقال رغم إعاقتها.

وعلى الرغم من معاناتها من شلل الأطفال الذي صنفها كواحدة من ذوي القدرات الخاصة في مصر، إلا أنها استطاعت أن تتحدى تلك الإعاقة وتجعل منها الدافع في أن تصبح البطلة الوحيدة التي تحصد خمس ميداليات أولمبية على التوالي في رفع الأثقال.

وقالت فاطمة عمر محمد بطلة العالم فى رفع الأثقال، إن المحيطين بها دائمًا ما كانوا ينظرون إليها على أنها كائن ضعيف لا يقدر على شيء، موضحًة أن تحدى المجتمع دفعها لممارسة رفع الأثقال.

وأشارت "عمر" إلى أنها بدأت ممارسة رياضة رفع الأثقال ووزرنها 39 جراما فقط، منوهًة إلى أنها حصلت على الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية بعد أول 15 يومًا من التدريب ؛ حيثُ إنه كان هدفها الوصول إلى العالمية.

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شاهد .. تألق لاعبة منتخب مصر البارالمبية في رفع الأثقال
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