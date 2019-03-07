روسيا : جولة جوايدو في أمريكا اللاتينية استعراض مسرحي

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه المعارضة الفنزويلية التي يتزعمها، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا للبلاد، بالـ"مسرحية".



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها إن "جولة زعيم المعارضة الفنزويلية في أمريكا اللاتينية بالاستعراض المسرحي"، متهمة الولايات المتحدة بالتخطيط لتغيير حكومة فنزويلا.



وقالت زاخاروفا: "شرعت واشنطن في الترويج لحدث جديد. فقد تم تسليط الضوء على ما يطلق عليه أول رحلة خارجية للرئيس المؤقت، التي كان قد بدأها ضاربا بعرض الحائط قرار المحكمة العليا الذي يمنعه من السفر".



وأضافت: "ثم، وفي اندفاعة بطاقة أقل، أخذوا يطلقون التهديدات ضد الجميع ويلوحون بعواقب وخيمة إذا حدث شيء لهذا الرجل عند عودته إلى وطنه"، مضيفة أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "لم تستجيب للاستفزاز".



وتابعت زاخاروفا "جوايدو أتقن التمثيل، وعلى أساس عام اجتاز مراقبة الجوازات عند الدخول واستمر بالاستعراض أمام الكاميرات. لن نخمن ماذا سيحدث بعد ذلك في هذه القصة المسرحية، لكن هذا بالطبع ليس عرضا لا نهاية له".

