المصائب لا تأتي فرادى.. ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز وكارفخال للإصابة

أعلن نادي ريال مدريد عن غياب كل من داني كارفخال ولوكاس فاسكيز لاعبي الفريق بسبب الإصابة التي لحقت بهما في مباراة أياكس الثلاثاء الماضي.



وبعد الفحوصات التي أجراها اللاعبان في مركز ريال مدريد للخدمات الطبية ، تم تشخيص فاسكيز بأنه مصاب بتمزق من الدرجة الأولى في منطقة الفخذ اليسرى ، كما تم تشخيص إصابة كارفخال على أنها كسر من الدرجة الثانية في عظمة الفخذ اليمنى ليغيب اللاعبان عن الفريق في الفترة القادمة.



يذكر أن فينسيوس جونيور قد أصيب بتمزق في أربطة المفصل ، ليغيب عن الفريق شهرين.