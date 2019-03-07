ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المصائب لا تأتي فرادى.. ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز وكارفخال للإصابة

الخميس 07/مارس/2019 - 05:02 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أعلن نادي ريال مدريد عن غياب كل من داني كارفخال ولوكاس فاسكيز لاعبي الفريق بسبب الإصابة التي لحقت بهما في مباراة أياكس الثلاثاء الماضي.

وبعد الفحوصات التي أجراها اللاعبان في مركز ريال مدريد للخدمات الطبية ، تم تشخيص فاسكيز بأنه مصاب بتمزق من الدرجة الأولى في منطقة الفخذ اليسرى ، كما تم تشخيص إصابة كارفخال على أنها كسر من الدرجة الثانية في عظمة الفخذ اليمنى ليغيب اللاعبان عن الفريق في الفترة القادمة.

يذكر أن فينسيوس جونيور قد أصيب بتمزق في أربطة المفصل ، ليغيب عن الفريق شهرين.

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

ترتيب الدوري المصري 2019 .. الزمالك في الصدارة والأهلي يزاحم لـ الوصول للقمة

شاهد.. المحشي والكشري والفول والطعمية.. أكلات مصرية تجذب زائري بورصة برلين.. والمشاركون: fantastic

الدول العربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

قطع المياه عن حى شرق وغرب شبرا الخيمة غدا

فشل في اغتصابه فأنهى حياته.. تفاصيل مقتل طفل البرميل في الجيزة.. فيديو وصور

الإعدام شنقا لـ حلاق والمؤبد لصديقه لذبحهما شابين انتقاما للشرف بالشرقية

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة

لو عاوز تقدم لابنك أو بنتك في مدارس النيل المصرية.. إليك شروط وضوابط القبول | خدمات

حسم عقوبة رئيس الزمالك في شكوى الأهلي.. 21 مارس

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمكانية رحيل نجم سموحة للزمالك

دبلوماسي سعودي يكشف عن زيارة تاريخية للملك سلمان هذا الشهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبوالعينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر.. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

فيديو

مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو
ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو
طرح أول سيارة طائرة في العالم بـ معرض جنيف.. فيديو
طرح برومو جديد لفيلم Penguins.. فيديو
علام: الضربات الاستباقية دليل نجاح الأمن في اختراق الإرهابيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟