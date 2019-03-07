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أمجد المصرى يكتب.. مارس شهر الوفاء

الخميس 07/مارس/2019 - 07:14 م
أمجد المصرى
أمجد المصرى
اليوم أيتها العظيمة تحتفلين بجدارة … اليوم يُعايدك صاحب كل قلب حر من أقصى هذا البلد الأمين الصامد إلى أقصاه ويترك على جبهتك ويدك قبلة أمتنان وعرفان فأنت وحدك التي أنجبتِ من يحيا لغيره ويموت لغيره لتُزهر الحرية في ربوع أرضنا وتُشرق البسمة في مستقبل أطفالنا .. امرأة وشهيد ووطن ..!

يظل مارس دائمًا هو شهر الوفاء والعرفان .. ففى الثامن من مارس كل عام يحتفل العالم ونحتفل معه بيوم المرأه العالمى تقديرًا وعرفانًا لما قدمته عظيمات مصر لهذا الوطن عبر تاريخنا الطويل الممتد ولكل هذا العطاء الذى ما زالت تقدمه فى حاضرنا ومستقبلنا .. وفى التاسع من مارس نحتفل أيضًا بيوم الشهيد وذكرى استشهاد الفريق البطل عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية على جبهة القتال عام 1969 حيث نتذكر معا تضحيات أبناء تلك الأرض الطيبة ممن قدموا ارواحهِم فداءًا للوطن دون تردد أو انتظار مقابل حتى يومنا هذا .. فى مارس شهر الوفاء لا بد دائمًا أن نجدد العهد للمرأة وللشهيد وللوطن .. !!

فى يوم المرأة العالمى لا نستطيع أن ننكر فضل سيدات مصر خاصة فى سنواتنا الأخيرة حيث شكلت المرأة المصريه حائط الصد الأول أمام محاولات ضرب استقرار البيت المصرى الذى هو نواة المجتمع ككل فلولاهن لأهتز وجدان الوطن من الداخل وما مرت تلك السنوات الثقيلة بسلام .. رأينا المرأة المصرية قويه وثابته تدعم وطنها وتتسابق مع الرجل فى جميع الاستحقاقات التى كان لزامًا أن يحتشد لها الجميع .. رأيناها تدبر امور حياتها وشئون بيتها لتعبر بنا سنوات الأصلاح الأقتصادي وذلك الدواء المر الذى كان لا بد أن نتجرعه حتى يشفى جسد الوطن مما أصابه من علل جراء عقود من التراخى والاستكانة .. رأينا أمهات يقدمن أبنائهن فداءً للوطن دون تردد أو خوف قانعات بأن الوطن شرف لا يُهان ولا يُخان .. فى يوم المرأة المصرية لن نجد من الكلمات ما يعطيها حقها ولكن سنكتفى بأن نردد دائمًا .. تحيا عظيمات مصر.

فى مارس أيضًا نترحم على جميع أبناء مصر الأبرار الأوفياء الذين عرفوا للوطن حقه فقدموا أرواحهم فى سبيله من أجل حماية الأرض وصيانة العرض والشرف .. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأكرمهم بالشهادة وجنات الخلد وجعل من دمائهم العطره نورًا يكشف غمام الزيف والخداع واملًا لأبناء هذا البلد الطيب .. فى يوم الشهيد نجدد عهد الوفاء والتقدير لرجال قواتنا المسلحة البواسل ورجال الشرطة المخلصين الذي يسهرون على أمن واستقرار هذا الوطن غير عابئين بأى أخطار تحيق بهم فما زالت مصلحة الوطن لديهم هى الأهم والأغلى من أرواحهم ذاتها .. فى يوم الشهيد وفى كل أيامنا سنظل نتذكر أسماء هؤلاء الأبطال عبر التاريخ ونحييهم بالتحية العسكرية التى تليق بهم .. سلام سلاح لأرواح الشهداء الأبرار وتحيا مصر برجالها الأحرار البواسل وسيداتها الشريفات صاحبات الفضل والعطاء الذى لا يتوقف ابدًا ... تحيا مصر

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