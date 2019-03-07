خميس محمود يكتب.. أفيون المجتمع

أفرز التقدم العلمي تغيرات جديدة علي حياة الفرد والجماعات في جميع مجالات الحياة المتنوعة، ومنها التطور في وسائل الاتصال الاجتماعي فأنتج الفيس بوك الذي يعد ثورة حقيقة في مجال التقدم العلمي وبات جزء أساسي من حياة الإنسان اليومية.



فجعل العالم متاح أمام الجميع الغني والفقير والعالم والجاهل وجميع شرائح المجتمع متجاوز للحدود الطبيعية ما بين الدول، فتفتحت الآفاق للأفراد والتعرف علي الثقافات المختلفة من شتي الحضارات، وكان له الأثر الجيد في تعبئة الثوار أثناء ثورة 25 يناير 2011م وأيضا في تجميع الشباب بعد حادث رمسيس من أجل التبرع بالدم للمصابين حتي صار الوسيلة المؤثرة علي الفرد في جميع أحداث يومه.



ومع ذلك أصبح مثل الأفيون الذي يجعل الفرد في حالة من اللاوعي ويصبح مغيب تماما عن الواقع الذي يعيش فيه، وذلك من خلال ما يتم نشره من شائعات وسرعة المشاركة دون إدراك للحقيقة والتعبير عنها بأسلوب مغاير وزادت الطين بله عندما فقد الفرد وعيه وعقله واستخف به وأصبح ُيكون آرائه من المنشورات المتداولة عبر الصفحات الكثيرة التوجهات قليلة الحقية وفي ذلك تساوي المتعلم والجاهل حتي اختلط الأمر بينهما فبات الفيس بوك منصه لكل جاهل أو متعلم بالاسم فقط أو متملق راغب في الحصول علي شيء.



وتجدر الإشارة أنه مع إدمان الفرد له صار يعيش في عالم افتراضي مختلف عما يكون في الواقع في ظل ثقافته المستمدة منه وكأن الحقيقة كادت أن تظهر مثالية فيسخر منها، كما تظهر علي الشخص الاضطرابات النفسية وتفاقم المشكلات حتي نجد كافة الأسرار معلنة في المنشورات وغياب حالة الود التي اعتدنا عليها مع البعض والأمثلة علي ذلك كثيرة فكم من علاقات انتهت بين الأفراد وتجذرت الصراعات بينهم ونتيجة ذلك الإدمان أيضا ضعف البنية الجسدية من قضاء الأوقات الطويلة فيصيبه الكسل وتقل مرونته ورجاحة عقله، وعلي ضوء ذلك يمكن معالجة ذلك في ضوء الآتي :



1- علينا أن ندرك أن النموذج الغربي يرغب في الوصول إلى حالة من الاستعمار الفكري الغير قابل للاستقلال وهنا علينا النظرة والتفكير قبل القيام بالنشر أو استبدال عقولنا بمخططات الغير.



2- استبدال أوقات الفيس بوك بالشئ الذي تفضله وتستمع به كممارسة رياضة أو فسح مع الأصدقاء ويمكن مققارة متعتها بوقت الإعجاب والكومنتات ووقتها ستدرك الفرق بينها.



3-لا ننسى دور التنشئة الاجتماعية وما لها من تأثير علي وعي الأفراد فلابد من تفعيل دورها بنسبة كبيرة واحتواء الأفراد في كافة مراحل التنشئة المختلفة.



4- يمكن تحديد أوقات محددة للفيس بوك أو مطالبة بعض الأصدقاء بتعيين كلمة مرور جديدة وإغلاقه لفترة زمنية.



4- الوعي الوعي وعدم الجهل بالشيء والتأكيد الصحيح لما يتم نشره وعدم الانجذاب لكل ما تنتجه العقول الغربية.

