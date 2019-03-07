ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السلطات التنزانية تفرج عن زعيمين للمعارضة

الخميس 07/مارس/2019 - 09:06 م
صدى البلد
أ ش أ
قررت المحكمة العليا في تنزانيا إطلاق سراح زعيمين للمعارضة، بعد اتهامهما في العام الماضي بالتحريض على العنف والتظاهر بشكل غير قانوني.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس، أن المحكمة قررت الإفراج عن فريمان مبوي رئيس حزب (تشاديما)، واستير ماتيكو أمينة صندوق الجناح النسائي بالحزب.

وكانت السلطات تحتجزهما منذ نوفمبر الماضي عندما تم إلغاء إطلاق سراحهما بكفالة بسبب عدم حضورهما لجلستين، وذلك لصلتهما بمسيرة احتجاج قتل فيها طالب.

ترشيحاتنا

استقرار الحالة الصحية للفنان خالد سليم

عبود ماهر يكتب ..جرائم طبيب الغلابة

بعد تصفية إرهابين بالجيزة.. #الداخليه يجتاح تويتر.. ومغردون: اللهم احفظ #مصر

وزير البترول للرئيس: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

شاهد.. لحظات مرعبة لسقوط طائرة توفي كل ركابها

الصحة : إقالة جمال شعبان مدير معهد القلب واحالته للتحقيق لتقصيره فى عمله

بعد الـ بي بي سي.. محطات راديو عالمية توقف إذاعة أغاني مايكل جاكسون

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

نجم الأهلي المعار يتقدم لـ الاتحاد بالهدف الثاني أمام الانتاج.. فيديو

روما يعلن إقالة مدربه دي فرانشيسكو بعد الخروج من دوري الأبطال

فرمان يونانى يمنع شيكابالا من الانتظام فى الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية
شاهد.. لحظة تحطم طائرة شحن في سماء ولاية تكساس الأمريكية
خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟