السلطات التنزانية تفرج عن زعيمين للمعارضة

قررت المحكمة العليا في تنزانيا إطلاق سراح زعيمين للمعارضة، بعد اتهامهما في العام الماضي بالتحريض على العنف والتظاهر بشكل غير قانوني.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس، أن المحكمة قررت الإفراج عن فريمان مبوي رئيس حزب (تشاديما)، واستير ماتيكو أمينة صندوق الجناح النسائي بالحزب.



وكانت السلطات تحتجزهما منذ نوفمبر الماضي عندما تم إلغاء إطلاق سراحهما بكفالة بسبب عدم حضورهما لجلستين، وذلك لصلتهما بمسيرة احتجاج قتل فيها طالب.