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حوادث

مصرع عامل تحت عجلات القطار في بنى سويف

الخميس 07/مارس/2019 - 10:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد الحليم
لقى عامل في العقد الرابع من عمره مصرعه، اليوم الخميس، صدمه القطار فى محيط محطة كوم أبو راضى بدائرة مركز الواسطى ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العقيد جمال كامل مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات ببنى سويف إخطارا من المقدم وليد طاحون رئيس مباحث القسم يفيد بمصرع علي محمود محمد ، 37 سنة ، عامل ، مقيم محافظة الفيوم ، تحت عجلات القطار بمحطة كوم أبو راضى بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة ، تم نقل الجثمان إلى مستشفى الواسطى المركزى.

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