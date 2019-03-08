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تعليم

أسوان الأزهرية تعلن عن وظائف شاغرة بالندب الداخلي

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:16 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة أسوان الأزهرية ، عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية ندبا بديوان عام المنطقة لتسيير العمل لحين الإعلان عن شغل هذه الوظائف عن طريق قطاع المعاهد الأزهرية.

وحددت إدارة التنسيق هذه الوظائف: موجه عام اللغة الإنجليزية، وموجه عام شئون القرآن الكريم، ومدير إدارة التدريب التربوي، ومدير إدارة شئون القرآن الكريم، ومدير إدارة رعاية الطلاب

كما حددت الشروط التالية للمتقدمين، وهى، أن يكون من المُسَكَّنِين على إحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف هيئة التعليم، وأن يكون من شاغلى وظيفة معلّمً أول (أ)، بأقدمية سنتين على الأقل، وأن يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل، خلال آخِر عامين قبل تقديم الطلب، وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى في الوظيفة الأدنى مباشرة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفى المعتمدة من فضيلة الإمام الأكبر إعمالا للمادة 93 مكرر والمادة 3 من القانون 156 لسنة 2007 وتعديلاته القانون رقم 7 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، وألّا يكون قد وقع عليه جزاءٌ أكثر من 10 أيام أو محال إلى المحاكمة التأديبية خلال عام الترشيح .

ويشترط للمتقدمين لوظيفة مدير إدارة رعاية الطلاب بالإضافة الى هذه الشروط أن يكون التخصص ( اخصائى – اخصائى رياضى)
على أن يتمّ تقديم الطلب لشغل هذه الوظائف ، إلى إدارة التنسيق بالمنطقة ، مُرْفَقًا به: بيان حالة وظيفية، وبيان حالة من الأكاديمية المهنية، خلال مواعيد العمل الرسمية، في موعدٍ أقصاه يوم االسبت الموافق 23/3/2019، ويتحمل مديرى الإدارات التعليمية مسئولية إبلاغ جميع المعاهد التابعة لهم دون استثناء.
أسوان الأزهرية تعلن عن وظائف شاغرة بالندب الداخلي

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