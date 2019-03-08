زكريا ناصف: الزمالك متمسك بـ جروس.. ويجب الحفاظ على تصدره للدوري.. فيديو

قال الكابتن زكريا ناصف، إن نادي الزمالك، رفض التفريط في المدير الفني لفريق الكرة الأول، كريستيان جروس، وذلك بعد تداول أخبار عن رحيله عن الزمالك في مؤتمر عقد بسويسرا.



وأضاف «ناصف» خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «الزمالك قال جروس مكمل معانا ومرتبط بعقد، ومتمسكين به»، لافتًا إلى أن المدير الفني السويسري استطاع انتزاع الثلاث نقاط في آخر مباراة للفريق مع «بيترو أتلتيكو» الأنجولي.



وأكد على ضرورة حفاظ الزمالك على تصدره للدوري مع «جروس»، خاصة في ظل منافسة فريقي الأهلي وبيراميدز.