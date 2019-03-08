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فن

شاهد.. هايدي موسى تطل بـ الأسود في أحدث إطلالة

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:40 ص
هايدى موسى
هايدى موسى
محمد بدران
نشرت الفنانة هايدي موسى، نجمة برنامج "ستار أكاديمي"، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام". 

وظهرت هايدي في الصور بفستان باللون الاسود، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.

يذكر أن هايدى موسى كانت قد بدأت مسيرتها الفنية من خلال اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، وقدمت مؤخرا ألبوم غنائي جديد بعنوان “حنية الدنيا”، وهو أول ألبوماتها الفنية، وتم طرحه عبر “يوتيوب”، حيث يضم الألبوم 12 أغنية.
شاهد.. هايدي موسى تطل بـ الأسود في أحدث إطلالة

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