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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8 مارس 2019

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:33 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
مايكل عياد
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الجمعة 8 مارس 2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم من 1.75 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 6.75 جنيه، والبصل من 3.50 إلى 5.50 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 10 جنيهات، والفاصوليا بـ17 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ6 جنيهات، واللفت بـجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والباذنجان البلدي 5 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، والبسلة بـ12 جنيهًا، والملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 2.5 جنيه، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبوسرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8.50 جنيه، واليوسفي 3 جنيهات.


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