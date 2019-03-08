انقطاع المياه عن 4 مناطق بشبرا الخيمة بالقليوبية.. فيديو

أفادت الإعلامية هبة ماهر، بأن شركة مياه الشرب أعلنت اليوم انقطاع المياه عن بعض المناطق بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وذلك من الساعة الـ 8 مساء اليوم وحتى الساعة الرابعة من صباح غدًا السبت.



وأضافت هبة ماهر،خلال تقديمها برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «دى إم سي»، اليوم، الجمعة، أن هذه المناطق هى " حى شرق شبرا الخيمة، وحى غرب شبرا الخيمة، و شبرا البلد و مستشفى النيل.



وأشارت هبة إلى أن هناك خطا ساخنا يحمل رقم 125 للاستفسار عن أى معلومات أو طلب توفير مياه عن طريق سيارات من المحافظة.

