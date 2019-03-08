انقطاع المياه عن 4 مناطق بشبرا الخيمة بالقليوبية.. فيديو

أفادت الإعلامية هبة ماهر، بأن شركة مياه الشرب أعلنت اليوم انقطاع المياه عن بعض المناطق بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وذلك من الساعة الـ 8 مساء اليوم وحتى الساعة الرابعة من صباح غدًا السبت.
وأضافت هبة ماهر،خلال تقديمها برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «دى إم سي»، اليوم، الجمعة، أن هذه المناطق هى " حى شرق شبرا الخيمة، وحى غرب شبرا الخيمة، و شبرا البلد و مستشفى النيل.
وأشارت هبة إلى أن هناك خطا ساخنا يحمل رقم 125 للاستفسار عن أى معلومات أو طلب توفير مياه عن طريق سيارات من المحافظة.
وأضافت هبة ماهر،خلال تقديمها برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «دى إم سي»، اليوم، الجمعة، أن هذه المناطق هى " حى شرق شبرا الخيمة، وحى غرب شبرا الخيمة، و شبرا البلد و مستشفى النيل.
وأشارت هبة إلى أن هناك خطا ساخنا يحمل رقم 125 للاستفسار عن أى معلومات أو طلب توفير مياه عن طريق سيارات من المحافظة.