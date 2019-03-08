الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين

أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم، الجمعة، اعتراض وتدمير قوات الدفاع الجوي السعودي، طائرة بدون طيار معادية تابعة للحوثيين، في مدينة أبها السعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إنه في تمام الساعة (١٢:٢٤) بالتوقيت المحلي من صباح اليوم، رصدت منظومة الدفاع الجوي السعودي جسما غير معروف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية .



وأوضح المالكي، أنه من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنه طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.



وحذر المالكي وبأشد العبارات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدا أن استخدامها أساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.