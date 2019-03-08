ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الدفاع الجوي السعودي يعترض طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:59 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم، الجمعة، اعتراض وتدمير قوات الدفاع الجوي السعودي، طائرة بدون طيار معادية تابعة للحوثيين، في مدينة أبها السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إنه في تمام الساعة (١٢:٢٤) بالتوقيت المحلي من صباح اليوم، رصدت منظومة الدفاع الجوي السعودي جسما غير معروف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية .

وأوضح المالكي، أنه من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنه طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

وحذر المالكي وبأشد العبارات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدا أن استخدامها أساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير

صديق اليوم عدو الغد .. كيف أفسدت زوجة النحاس علاقة الزعيم الوفدي برفيقه مكرم عبيد باشا

صحيفة أمريكية: العاصمة الإدارية تغير قواعد اللعبة في مصر

كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيتا كلوب

في اليوم العالمي للمرأة .. بالأرقام مكاسب تاريخية لسيدات مصر في عهد السيسي

واشنطن تتسبب في هبوط جديد لليرة التركية

مفاجأة.. الإسكندر الأكبر لم يؤسس مدينة الإسكندرية

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

فيديو

فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو
الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو
في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو
التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟