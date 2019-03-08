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ديني

الأزهري: الله يختص الجنود ويصطفيهم إليه شهداء.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وخطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، إن الجنود الأوفياء لربما اختص الله أحدهم بمزيد من التكريم فاصطفاه الله إليه شهيدا.

وأضاف الأزهري في خطبة الجمعة، أن ثواب المرابطة والعين التى باتت تحرس في سبيل الله قد ازداد بعض أفرادها شرف على شرف بعد أن اصطفاه الله شهيدا، منوها إلى أنه حاول استجماع الصورة الكاملة للشهيد من خلال آيات القرآن الكريم.

واستعرض الأزهري آيات القرآن التي تتحدث عن الشهيد، ومنها قوله تعالى "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، وقوله تعالى "وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا"، وكذلك قوله "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".

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