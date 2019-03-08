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أخبار البلد

وزير الطيران يتفقد حركة العمل بمطار القاهرة في جولة مفاجئة

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:24 م
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
نورهان خفاجى
أجرى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، جولة مفاجئة بمطار القاهرة الدولي لمتابعة سير العمل والإجراءات بالمطار، حيث تفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة المهبط والتأكد من انتظامية تشغيل الرحلات الجوية من وإلي مطار القاهرة.

وخلال الجولة وجه "المصري"، التحية لرجال الداخلية العاملة بالمطار وخاصة المتمركزين في الأكمنة الخارجية وشرطة المرور ورجال الداخلية بأمن المنافذ وضباط الجوازات علي حثهم الوطني والأمني ويقظتهم المستمرة لحماية وخدمة هذا المرفق الحيوي الهام.

كما أشاد وزير الطيران بأداء جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة بداية من العاملين على بوابات رسوم دخول وخروج المطار والمسؤولين عن التنسيق داخل صالات السفر والوصول ورجال الأمن وكذا العاملين في المهبط من جميع التخصصات المختلفة علي تفانيهم في عملهم وخدمة الركاب وتفهمهم لواجباتهم ومسئولياتهم ، ووجه المصري الشكر أيضًا للعاملين بشركة مصر للطيران وخاصة المحطة والخدمات الأرضية علي سرعة إنجاز مهامهم بدقة عالية وقدرتهم علي العمل تحت ضغط مع كثافة التشغيل خاصة فترة المؤتمرات والأحداث الهامة، وكذا العاملين بالأسواق الحرة لتقديمهم أفضل المنتجات و العروض والهدايا للركاب.

وفي نهاية الجولة حث جميع العاملين علي التعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المطار لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتأكيد علي تواجد جميع الخدمات علي مدار 24 ساعة للركاب ، كما أكد على أهمية فتح قنوات اتصال مع ضيوف مصر لمعرفة ما يحتاجونه دائمًا من خدمات جديدة والعمل علي تطوير وتحديث الخدمة بما يتناسب مع مكانة قطاع الطيران المدني وإظهار مصر بصورة مشرفة أمام العالم.

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