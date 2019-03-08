قرار أمريكي يكبد أنقرة تكاليف بعشرات الملايين

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن بلادها ستدفع رسوما جمركية إضافية بقيمة 63 مليون دولار بعد أن تُنهي الولايات المتحدة نظاما تفضيليا للتجارة مع أنقرة.



أدلت الوزيرة بهذه التصريحات في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.إن ترك أُذيعت اليوم الجمعة.



كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قال يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تنوي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا بموجب برنامج سمح لبعض الواردات بدخول الولايات المتحدة بإعفاء جمركي.

