ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محاضرة نظرية من مارتن لاسارتي للاعبي الأهلي استعدادا لفيتا كلوب

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:34 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين قبل بداية مران الفريق، اليوم الجمعة، بالكونغو.

وحرص لاسارتي على الحديث إلى لاعبيه عن مباراة الغد أمام فيتا كلوب، وبعض الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة.

ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ترشيحاتنا

باحثة البادية.. حكاية ملك ناصف أول امرأة مصرية دعت إلى تحرير النساء..صور

فشل الوقفة الإخوانية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد مصر رغم رصد مبالغ مالية ضخمة للمشاركين .. صور

الإسماعيلي يتأخر بهدف أمام مازيمبي في الشوط الأول .. فيديو

اليوم العالمي للمرأة.. المصرية الفائزة بجائزة التحالف الأمريكي للمتاحف: تراثنا غني

آياكس يكشف كواليس الإطاحة بـ ريال مدريد.. واقتراب نجم الفريق من برشلونة

طلاب يشاهدون فيديو رقص على التابلت داخل الفصل في وجود المعلم.. فيديو

بيكهام ومصطفى محمد يقودان المنتخب الأوليمبي بـ ودية مالاوي

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

مفاجأة.. الإسكندر الأكبر لم يؤسس مدينة الإسكندرية

جروس يرفض اتباع سياسة التدوير في الزمالك

اليوم العالمي للمرأة.. إيزيدية تحملت العبودية تحت حكم داعش تتحرر وتروي قصتها

مدرب الجيم: كنت عايز أعذب مراتي طول العمر.. قولتلها لو عايزة تهربي طيري من الشباك.. +18

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

باحثة البادية.. حكاية ملك ناصف أول امرأة مصرية دعت إلى تحرير النساء..صور

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

فشل الوقفة الإخوانية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد مصر رغم رصد مبالغ مالية ضخمة للمشاركين .. صور

فيديو

دماء ذكية فدت الوطن.. تضحيات الشهداء تدفعنا للأمام نحو التنمية والازدهار.. فيديو
في يوم الشهيد.. كلمات مؤثرة من السيسي للأبطال: ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم.. فيديو
الشهيد البطل لا يزال حيا.. والسيسي يؤكد: تضحياتهم وتد يوضع من أجل مصر.. فيديو
في يومها العالمي.. شاهد.. ما قاله الرئيس السيسي عن المرأة المصرية
أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟