باهر المحمدي يغيب عن مباراة الإسماعيلي والأفريقي

سيغيب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى عن مواجهة الافريقى التونسى المقرر لها يوم 16 مارس الجارى فى ختام مشوار الفريق بدورى أبطال افريقيا بسبب الايقاف.



وحصل "المحمدى"، على إنذار ثان فى لقاء مازيمبى بعد حصوله على نفس البطاقة أمام مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى التى أقيمت باستاد الشهيد الحملاوى مؤخرا.



يذكر أن الدراويش قد تعادل ايجابا مع بطل الكونغولى بهدف لمثله ليودع منافسات البطولة بصفة رسمية.