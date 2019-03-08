ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

باهر المحمدي يغيب عن مباراة الإسماعيلي والأفريقي

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:45 م
صدى البلد
نور عادل
سيغيب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى عن مواجهة الافريقى التونسى المقرر لها يوم 16 مارس الجارى فى ختام مشوار الفريق بدورى أبطال افريقيا بسبب الايقاف.

وحصل "المحمدى"، على إنذار ثان فى لقاء مازيمبى بعد حصوله على نفس البطاقة أمام مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى التى أقيمت باستاد الشهيد الحملاوى مؤخرا.

يذكر أن الدراويش قد تعادل ايجابا مع بطل الكونغولى بهدف لمثله ليودع منافسات البطولة بصفة رسمية.

ترشيحاتنا

أسامة جلال يتقدم للمنتخب الأوليمبي في الشوط الأول أمام مالاولي

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

الإسماعيلي يودع.. والتونسي يعود للمنافسة.. والقسنطينى يتصدر بدوري أبطال أفريقيا..فيديو

والدة الشهيد عمر عبد الونيس: ابني كان وردة العيلة..فيديو

شرطة أردوغان تفض مسيرة اليوم العالمي للمرأة بالغاز والرصاص المطاطي.. فيديو

برلمانية تتقدم بطلب لوضع بصمة الطفل وصور الوالدين بشهادة الميلاد

أحذر اختراق حاسوبك فور تحديث متصفح جوجل كروم لهذا السبب

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

تعيينات جديدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

ترامب يشن هجوما على الديمقراطيين بسبب إسرائيل

ظهر بـ بدلة مصنوعة من قماش قديم.. أسباب تصدر محمد محسن مؤشرات جوجل

توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

فيديو

رئيس الطائفة الإنجيلية: زوجتي وأولادي شاركوا في 30 يونيو
توفيق عكاشة يتنبأ بكارثة تنتظر تركيا وقطر في 2025.. فيديو
إخواني هارب يفضح الجماعة الإرهابية ويتوقع تخلي أردوغان عنها.. فيديو
توفيق عكاشة: مركز منفلوط أكبر من قطر.. وتميم مصاب بالصرع الرعاش.. فيديو
رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف مخطط الإخوان لإقصاء الأقباط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟