التموين تواصل إنذار المستهدف حذفهم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنذار أصحاب البطاقات التموينية المقرر استبعادهم من منظومة دعم التموين وفقا لضوابط ومحددات الاستبعاد للمرحلة الثانية والتي بدأت، أول مارس، من خلال إنذار صاحب البطاقة عن طريق إيصال صرف الدعم سواء الخبز أو التموين بأنه سيتم استبعاد البطاقة التموينية وسبب الاستبعاد.



وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إنذار المواطن من خلال إيصال صرف الدعم الشهري حال تطابق محددات الاستبعاد عليه مع ذكر سبب الاستبعاد.. لافتا إلى فتح باب التظلمات عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر إلى 15 مارس حال وجود خطأ في سبب الاستبعاد أو انتفائه.



وأوضح الوزير، أن محددات استبعاد غير المستحقين للتموين بالمرحلة الثانية هي: استهلاك الكهرباء أعلى من 650 كيلو وات شهريا أو فاتورة محمول أكثر من 800 جنيه شهريا أو امتلاك سيارة موديل أعلى من 2014، أو دفع مصروفات مدرسية أعلى من 30 ألف جنيه سنويا لفرد واحد داخل الأسرة، والوظائف العليا: رئيس مجلس إدارة.. عضو مجلس إدارة.. أو ما يوازي تلك الوظائف.



ونوه "المصيلحى"، أن المحددات المذكورة لن تسري على أصحاب المعاشات جميعا، مطالبا المواطنين بضرورة الانتباه لإيصال صرف الدعم الشهري بدءا من غد الجمعة أول مارس لمعرفة سبب الاستبعاد وتقديم التظلمات خلال 15 يوما حال وجودها على الإيصال.