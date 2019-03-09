الترجي يحجز أولى مقاعد دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا

حجز نادى الترجي التونسي أول مقعد بدور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا بعد الفوز على ضيفه حوريا الغيني بنتيجة 2 / 1، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "رادس" ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.



وأحرز هدفى الترجى اسوكو مدافع حوريا فى مرماه بالدقيقة 23، وبلاعب الوسط الكاميرونى فرانك كوم فى الدقيقة 83.



وضمن الترجى تأهله كمتصدر للمجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يحتل حوريا المركز الثانى برصيد 7 نقاط، واورلاندو ثالثا برصيد 6 نقاط، وبلاتينيوم فى ذيل الترتيب برصيد نقطتين.



وفى نفس المجموعة تعادل أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى مع فريق بلاتينيوم ستارز بنتيجة 2-2.