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رياضة

شوقي غريب يوضح معايير ضم اللاعبين للمنتخب الأوليمبي.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 12:58 ص
شوقي غريب مع الاعلامي
شوقي غريب مع الاعلامي زكريا ناصف
حسن العمدة
أوضح شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، معايير ضم اللاعبين للمشاركة في المنتخب الأوليمبي، وأولها أن يلعب في الدوري الممتاز.

وأضاف «غريب» خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «يجب أن ينسجم اللاعب مع باقي اللاعبين لضمان التناسق في الأداء، كذلك يجب الالتزام داخل الملعب وخارجه، فاللاعبين الأكثر التزاما فرصتهم أكبر في المنتخب الأوليمبي»، لافتًا إلى أن لاعبًا شاركوا في مباريات مع المنتخب الأول.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأوليمبى أن هناك أدوات لقياس مدى جاهزية اللاعب من خلال مراقبة أدائه في التدريب عن طريق الفيديو، وحساب المسافة التي يقطعها في الملعب، أثناء مشاركته في جرعة التدريبية للياقة.

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